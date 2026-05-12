Friedrich Vorwerk hat ein solides Q1 geliefert, das weitgehend den Erwartungen entsprach, unterstützt durch eine starke Ausführung und eine signifikante Margenexpansion, obwohl das Umsatzwachstum aufgrund saisonaler und wetterbedingter Effekte nur moderat ausfiel. Die Rentabilität war das Hauptaugenmerk, angetrieben durch eine vorteilhafte Projektmischung, Betriebseffizienz und unterstützende Kostendynamiken, während die Bilanz robust bleibt. Der Auftragseingang verbesserte sich im Jahresvergleich stark, obwohl dies nicht überinterpretiert werden sollte, da eine erhöhte Volatilität durch Timing-Effekte besteht, während der Auftragsbestand weiterhin eine solide kurzfristige Sichtbarkeit auf hohem Niveau bietet. Mit Blick nach vorn wird die Lage aus unserer Sicht zunehmend komplexer, mit Risiken durch geopolitische Entwicklungen und Volatilität auf den Energiemärkten, Verzögerungen bei der deutschen Infrastruktur, steigender Kostensensibilität, einer schwachen Dynamik im Wasserstoffbereich und - zu einem gewissen Zeitpunkt - möglichen Kapazitätsengpässen aufgrund eines Mangels an Fachkräften. Vor diesem Hintergrund sehen wir ein unattraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis und bekräftigen unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 60,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se
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