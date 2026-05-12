Visa, Zilch und Thredd arbeiten zusammen, um Emittenten dabei zu unterstützen, Nutzern ein einfacheres und flexibleres Kartenerlebnis zu bieten.

Visa, ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Zahlungen, Zilch und Thredd gaben heute die Einführung von Visa Flexible Credential (VFC) auf Zilch-Karten in Großbritannien bekannt, wodurch flexiblere Zahlungsmöglichkeiten über eine einzige, vertraute Karte ermöglicht werden.

Die Nachfrage nach flexiblen Zahlungserlebnissen wächst weiter. Viele Menschen denken nicht mehr in festen Kategorien wie Debit oder Kredit, sondern möchten stattdessen die Möglichkeit haben, im jeweiligen Moment zu wählen, was für einen bestimmten Kauf am besten passt. In Großbritannien geben 87 der Befragten an, dass flexible Zahlungsoptionen ihre finanziellen Ziele oder ihren Lebensstil unterstützen1. Visa Flexible Credential wurde entwickelt, um diesen Wandel zu unterstützen und Emittenten dabei zu helfen, mehr Auswahlmöglichkeiten über eine vertraute Karte anzubieten, die bereits bei mehr als 150 Millionen Händlern weltweit funktioniert.

Die neue Funktion ermöglicht es, verschiedene Zahlungsoptionen hinter einer einzigen Karte oder digitalen Berechtigung zu vereinen, was Karteninhabern mehr Auswahl und Kontrolle bietet, während die Vertrautheit des Tappens oder Bezahlens wie gewohnt erhalten bleibt.

Visa Flexible Credential wurde entwickelt, um den sich wandelnden Erwartungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Einfachheit, Sicherheit und das Vertrauen in Kartenzahlungen zu bewahren. Durch die Zusammenführung der Netzwerkkapazitäten von Visa, des kundenorientierten Angebots von Zilch und der Emittenten-Verarbeitungsplattform von Thredd demonstriert die Zusammenarbeit die Stärke von Partnerschaften, um neue Erfahrungen in großem Maßstab zu ermöglichen.

Für Zilch-Nutzer sorgt die Einführung für ein reibungsloseres, einheitlicheres Zahlungserlebnis, bei dem die Optionen nahtlos im Hintergrund abgewickelt werden und keine Verwaltung mehrerer Karten oder Zugangsdaten erforderlich ist. Thredd spielt eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Visa Flexible Credential, indem es das Routing und die Verarbeitung hinter den Kulissen unterstützt und Emittenten sowie Fintech-Unternehmen dabei hilft, die Funktion effizient auf den Markt zu bringen.

"Genau diese Art von Innovation wollen wir für unsere Kunden ermöglichen", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Durch die Partnerschaft mit Zilch und Visa erweitern wir die Grenzen dessen, was die Emittentenabwicklung leisten kann, bringen innovative Funktionen schnell auf den Markt und helfen unseren Kunden, in ihre nächste Wachstumsphase zu skalieren."

"Zilch verspricht, jedem eine intelligentere Art des Ausgebens zu bieten. Visa Flexible Credential ist eine wichtige Funktion, um dieses Versprechen einzulösen", sagte Sean Hederman, Chief Technology Officer bei Zilch. "Unsere Zusammenarbeit mit Thredd und Visa schafft bessere Ergebnisse für Nutzer und Händler, indem Backend-Prozesse intelligent gesteuert werden, die das Zilch-Erlebnis für Kunden flexibel und nahtlos verbessern und bei denen jeder Kauf in Echtzeit finanziert, optimiert und belohnt wird."

"Die Menschen wünschen sich zunehmend mehr Flexibilität und Kontrolle darüber, wie sie bezahlen insbesondere da sich ihre Bedürfnisse und Lebensumstände im Laufe der Zeit ändern", sagte Mathieu Altwegg, Head of Product and Solutions bei Visa Europe. "Visa Flexible Credential bietet Emittenten eine einfache Möglichkeit, diese Wahlfreiheit über eine vertraute Karte anzubieten, während die Einfachheit, Sicherheit und weltweite Akzeptanz, für die die Menschen Visa bereits schätzen, erhalten bleiben."

Die Visa-Flexible-Credential-Lösung wird zunächst für Zilch-Kunden in Großbritannien verfügbar sein, mit dem Potenzial für eine breitere Ausweitung in der Zukunft.

Über Visa

Visa ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Zahlungen und ermöglicht Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unsere Mission ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zu Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbeziehen, alle Menschen überall voranbringen und den Zugang als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs betrachten. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

Über Zilch

Zilch ist die in London ansässige Zahlungsplattform für Verbraucher, die dazu beiträgt, dass Geld länger reicht. Zilch wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, teure Kredite zu vermeiden. Das Unternehmen bietet ein neuartiges Zahlungserlebnis, das flexible Zahlungsmöglichkeiten mit attraktiven Prämien verbindet. So geben wir Menschen die Kontrolle über ihre Finanzen und bringen sie gleichzeitig näher an die Marken heran, die sie lieben.

Mit fast 6 Millionen registrierten Kunden nutzt Zilch seine Technologie, um seine hoch engagierte Nutzerbasis mit Einzelhändlern und Marken zu verbinden. So hilft das Unternehmen ihnen, Kunden effizienter zu gewinnen und gleichzeitig personalisierte Prämien, Vorteile und Rabatte anzubieten. Unterstützt von weltweit führenden Unternehmen wie AWS, der Deutschen Bank und Visa ist das Unternehmen rasch gewachsen und hat sich zum am schnellsten wachsenden Fintech-Einhorn in Großbritannien und der EMEA-Region entwickelt. Dabei nutzt es die Möglichkeiten von Krediten, KI-Technologie und Daten, um die finanziellen Ergebnisse für Verbraucher zu verbessern und das Wachstum durch eine Neugestaltung der Wirtschaftlichkeit des globalen Handels voranzutreiben.

Mehr erfahren Sie unter www.zilch.com.

Über Thredd

Thredd ist die bewährte KI-gestützte und Cloud-fähige Issuer-Processing-Plattform, die die nächste Generation globaler Zahlungen vorantreibt. Über eine einzige API und eine zentrale Plattform stellt Thredd mehr als 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Anbietern von Embedded Finance in über 50 Ländern Funktionen für Debit- und Kreditkarten, digitale Geldbörsen sowie Ledger-Lösungen zur Verfügung und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und in jede Ebene seiner Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Schnelligkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Stringenz und operative Resilienz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.thredd.ai.

1 Visa Material+ Study, Britische Verbraucherforschung, 2025.

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