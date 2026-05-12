© Foto: Christian Schultz/dpaNeue Wegovy-Daten lassen aufhorchen: Bestimmte Patienten verloren fast 28 Prozent ihres Gewichts - und vor allem Körperfett.Novo Nordisk gab an, dass bestimmte Patienten, die die höhere Dosis des Wegovy-Impfstoffs erhielten, in einer Studie durchschnittlich 27,7 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Der dänische Arzneimittelhersteller erklärte, dass diejenigen Patienten, die schneller auf die Behandlung reagierten, indem sie nach den ersten sechs Monaten mindestens 15 Prozent ihres Gewichts verloren, nach etwa anderthalb Jahren einen Gesamtgewichtsverlust von fast 28 Prozent erreichten. Das Unternehmen gab an, dass der Großteil des Gewichtsverlusts, etwa 84 Prozent, durch die Anwendung …Den vollständigen Artikel lesen
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