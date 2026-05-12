Die BASF-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut unter Druck. Obwohl der Chemiekonzern mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 zunächst überzeugen konnte, gelang der entscheidende charttechnische Befreiungsschlag bislang nicht. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken, steigende Ölpreise und neue Aktivitäten von Leerverkäufern für zusätzliche Nervosität am Markt.Kampf um die Schlüsselmarke Im Mittelpunkt steht derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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