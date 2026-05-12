HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec will sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschaffen. Dazu würden Wandelanleihen im Volumen von etwa 125 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Xetra-Schluss mit. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und voraussichtlich eine Verzinsung zwischen 2,375 und 2,875 Prozent.

Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Dieser dürfte dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitigen sogenannten Delta-Platzierung bestimmt wird. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Evotec-Aktien für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen. Die endgültigen Bedingungen sollen im weiteren Tagesverlauf oder am Mittwochmorgen bekanntgegeben werden.

Anleger zeigten sich wenig erfreut. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Evotec-Aktie zuletzt 1,5 Prozent./he/la