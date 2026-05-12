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Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. €



12.05.2026 / 22:25 CET/CEST

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Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. €

Hamburg, 12. Mai 2026 - Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec") (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. € (die "Schuldverschreibungen"). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht, und werden zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils 100.000 € ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,625% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) von 3,882% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis von 6,5313 € entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem Referenzaktienkurs von 4,75 €, welcher dem Kurs der Evotec-Aktie entspricht, der im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. 7,1844 €. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt. Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zufließen. BNP PARIBAS und Goldman Sachs Bank Europe SE agierten als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit HSBC Continental Europe und Morgan Stanley als Joint Bookrunners. Über Evotec SE Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Wichtige Hinweise Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Beschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen), Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verbreitet oder bekanntgemacht werden. 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EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com



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