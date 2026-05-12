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LION E-Mobility veröffentlicht Q1-Ergebnisse und bestätigt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026



12.05.2026 / 18:46 CET/CEST

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LION E-Mobility veröffentlicht Q1-Ergebnisse und bestätigt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026



Zug, 12. Mai 2026 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, veröffentlicht ihre Zahlen für das erste Quartal 2026. Wie erwartet erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 3,3 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR). Gleichzeitig blieb das EBITDA trotz des geringeren Umsatzes mit 0,3 Mio. EUR positiv (Q1 2025: 1,5 Mio. EUR), was einer EBITDA-Marge von 10,1 % entspricht. Der operative Cashflow stieg aufgrund von Kostendisziplin und besseren Zahlungsbedingungen seitens der Lieferanten auf 3,0 Mio. EUR an, nach 1,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln den strategischen Übergang zu Batteriepacks mit den neuen Hochleistungs-NMC+-Batteriezellen wider, die ab dem dritten Quartal 2026 zum Verkauf zur Verfügung stehen werden.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: "Die Umstellung unserer Produktionslinien auf die neuen Hochleistungs-Batteriezellen verläuft planmäßig. Dies ist ein wichtiger Schritt für unser zukünftiges Wachstum. Die Nachfrage nach den neuen Batteriepacks ist bereits hoch, und mit der geplanten Wiederaufnahme der Produktion Ende Juni erwarten wir einen deutlichen Umsatzanstieg in der zweiten Jahreshälfte. Entsprechend blicken wir weiterhin optimistisch auf die Entwicklung im Jahr 2026, auch gestützt durch die Dynamik, die wir in unserem BESS-Geschäft sehen."



BESS-Geschäft gewinnt an Dynamik

LION hat im vierten Quartal 2025 erfolgreich sein erstes BESS-Projekt verkauft - eine Anlage mit 5 MW / 20 MWh. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für den Sommer 2026 vorgesehen. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der strategischen Expansion des Unternehmens in großskalige Energiespeicherlösungen dar und unterstreicht die starke Marktnachfrage nach dem Wertversprechen von LION, das Kostenkompetenz, deutsche Ingenieurskunst und Bankfähigkeit vereint.



Die Pipeline an BESS-Angeboten übersteigt 7,5 GWh und umfasst mehr als zehn Kunden, darunter ein zweites Projekt in Deutschland, das sich in finalen Verhandlungen für 5 MW / 10 MWh mit Auslieferung im Jahr 2026 befindet. Weitere Projekte befinden sich in intensiven Verhandlungen. Um diese Dynamik weiter zu beschleunigen, hat LION sein Vertriebsteam mit drei Neuzugängen gezielt für das BESS-Segment verstärkt. Gleichzeitig intensiviert der strategische Partner LEAPENERGY seine Aktivitäten im deutschen Markt. Die Kombination aus maßgeschneiderten Zahlungsbedingungen und einem belastbaren Garantierahmen - bestehend aus zwei unabhängigen Leistungsgarantien sowie einer Bankgarantie - positioniert LION dabei besonders wettbewerbsfähig.



Darüber hinaus bietet auch der Verteidigungssektor zusätzliches Wachstumspotenzial. LION arbeitet derzeit an mehreren verteidigungsbezogenen Anfragen. Ein aktuelles Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Mandrill Engineering, bei der die Hochleistungs-Batterietechnologie von LION Smart ein fortschrittliches unbemanntes Bodenfahrzeug (UGV) antreibt und dadurch eine zuverlässige Leistung sowie erweiterte Einsatzfähigkeiten in anspruchsvollen Umgebungen ermöglicht.



Ausblick für 2026

LION bestätigt den Ausblick für 2026 und erwartet weiteres Wachstum mit einem Umsatz von über EUR 35 Mio. sowie erneut ein deutlich positives EBITDA. Im zweiten Quartal 2026 wird die Batterypack-Produktion von LION vorübergehend durch eine geplante zweimonatige Werksschließung für Umrüstungsarbeiten beeinträchtigt; die Wiederaufnahme des Betriebs ist für Ende Juni vorgesehen. Seit Mai ist die Produktion eingestellt, während die Montagelinien an die Anforderungen der Hochleistungs-NMC+-Batteriezellen angepasst werden. Infolgedessen wird erwartet, dass die Umsätze im zweiten Quartal über dem Niveau des ersten Quartals liegen, gestützt durch den Verkauf der verbleibenden Bestände, die bereits verkauft wurden. Ein wesentlicher Teil der Umsätze des Jahres 2026 dürfte dennoch in der zweiten Jahreshälfte realisiert werden.





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. Mit einer aktuellen jährlichen Produktionskapazität von 2 GWh ist LION ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



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