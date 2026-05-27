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Baustart in Finsterwalde: LION Smart liefert Batteriespeicher-Container für Großprojekt des Partners Renoc



27.05.2026 / 11:57 CET/CEST

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Baustart in Finsterwalde: LION Smart liefert Batteriespeicher-Container für Großprojekt des Partners Renoc

Zug, 27. Mai 2026 - Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, vermeldet einen wichtigen Projekterfolg in ihrem BESS-Geschäft. Im Rahmen eines Großprojekts des Projektentwicklers Renoc GmbH in Finsterwalde wurden die ersten BESS-Container (Battery Energy Storage System) erfolgreich angeliefert und vor Ort positioniert. Das Team von LION Smart hat vor Ort mit den Netzanschlussarbeiten begonnen, um die Anlage in Betrieb zu bringen.



Großprojekt mit starkem Partner

Das Projekt in Finsterwalde zählt zu den bedeutendsten Energiespeicherprojekten, an denen LION Smart derzeit als Technologiepartner beteiligt ist. Die Renoc GmbH gehört zu den führenden deutschen Projektentwicklern im Bereich erneuerbare Energien und netzgekoppelte Speicherlösungen. Die Zusammenarbeit mit Renoc und dem lokalen Stadtwerk unterstreicht die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen und skalierbaren Speichertechnologien für die Energiewende in Deutschland.



Bauabschnitt 1: Erste Ausbaustufe

Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts wird die Anlage über eine installierte Leistung von 5 MW bei einer Speicherkapazität von 20 MWh verfügen. Die Inbetriebnahme ist für Juli 2026 vorbehaltlich der Genehmigung des Netzbetreibers und der Behörden vorgesehen. Zum Einsatz kommen BESS-Container von LION Smart, die speziell für netzgebundene Anwendungen entwickelt wurden und höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Systemintegration erfüllen.



Bauabschnitt 2: Geplante Erweiterung

Das Projekt wurde von Beginn an auf eine signifikante Erweiterung ausgelegt. Im zweiten Bauabschnitt soll die Speicherkapazität auf insgesamt 40 MWh bei einer installierten Leistung von 15 MW ausgebaut werden. Damit würde Finsterwalde zu einer der leistungsstärksten Batteriespeicheranlagen in der Region zählen. Die Erweiterung ist für Anfang 2027 geplant.



BESS-Pipeline von LION Smart wächst weiter

Das Projekt in Finsterwalde ist Teil der dynamisch wachsenden BESS-Projektpipeline von LION Smart. Das Unternehmen positioniert sich als Systemanbieter und Technologiepartner für netzgekoppelte Großspeicherlösungen in Deutschland und Europa. Die Anlage in Finsterwalde dient dabei zugleich als Referenz- und Showcase-Projekt für künftige Kunden und Investoren.



Dr. Joachim Damasky, Geschäftsführer der LION Smart Production GmbH: "Finsterwalde ist für uns weit mehr als ein Projekt. Es zeigt, dass unsere BESS-Technologie gemeinsam mit starken Partnern wie Renoc auch in großskaligen Anwendungen zuverlässig und effizient eingesetzt werden kann. Wir freuen uns auf die Inbetriebnahme und auf alles, was daraus entsteht."





Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte. Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.



LION E-Mobility Investor Relations:

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lion@kirchhoff.de

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Über die Renoc GmbH

Die Renoc GmbH ist ein erfahrener Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien mit einem Fokus auf PV-Anlagen und netzgekoppelte Batteriespeicherprojekte in Deutschland. Das Unternehmen begleitet Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Standortentwicklung und Genehmigung über die Finanzierung bis hin zur Inbetriebnahme und zum Betrieb.



Wichtiger Hinweis / Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und stellt weder ein verbindliches Angebot noch eine Garantieverpflichtung dar. Maßgeblich sind die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Kaufvertrags sowie der Wortlaut der ausgestellten Bankgarantie.



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