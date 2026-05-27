EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Baustart in Finsterwalde: LION Smart liefert Batteriespeicher-Container für Großprojekt des Partners Renoc
Zug, 27. Mai 2026 - Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, vermeldet einen wichtigen Projekterfolg in ihrem BESS-Geschäft. Im Rahmen eines Großprojekts des Projektentwicklers Renoc GmbH in Finsterwalde wurden die ersten BESS-Container (Battery Energy Storage System) erfolgreich angeliefert und vor Ort positioniert. Das Team von LION Smart hat vor Ort mit den Netzanschlussarbeiten begonnen, um die Anlage in Betrieb zu bringen.
BESS-Pipeline von LION Smart wächst weiter
Das Projekt in Finsterwalde ist Teil der dynamisch wachsenden BESS-Projektpipeline von LION Smart. Das Unternehmen positioniert sich als Systemanbieter und Technologiepartner für netzgekoppelte Großspeicherlösungen in Deutschland und Europa. Die Anlage in Finsterwalde dient dabei zugleich als Referenz- und Showcase-Projekt für künftige Kunden und Investoren.
Dr. Joachim Damasky, Geschäftsführer der LION Smart Production GmbH: "Finsterwalde ist für uns weit mehr als ein Projekt. Es zeigt, dass unsere BESS-Technologie gemeinsam mit starken Partnern wie Renoc auch in großskaligen Anwendungen zuverlässig und effizient eingesetzt werden kann. Wir freuen uns auf die Inbetriebnahme und auf alles, was daraus entsteht."
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.
www.lionemobility.com
Über LION Smart GmbH
Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte. Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
Medienkontakt
LION Smart GmbH
press@lionsmart.com
www.lionsmart.com
Über die Renoc GmbH
Die Renoc GmbH ist ein erfahrener Projektentwickler im Bereich erneuerbare Energien mit einem Fokus auf PV-Anlagen und netzgekoppelte Batteriespeicherprojekte in Deutschland. Das Unternehmen begleitet Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Standortentwicklung und Genehmigung über die Finanzierung bis hin zur Inbetriebnahme und zum Betrieb.
Wichtiger Hinweis / Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und stellt weder ein verbindliches Angebot noch eine Garantieverpflichtung dar. Maßgeblich sind die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Kaufvertrags sowie der Wortlaut der ausgestellten Bankgarantie.
27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334190
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2334190 27.05.2026 CET/CEST