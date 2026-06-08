In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Philipp Haas die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Philipp Haas die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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|Aktuelle Nachrichten
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|ACHTUNG bei Hypoport: Was sich hinter den Kulissen tut - Meine Analyse im Detail
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|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Stif, Hypoport, Lion E-Mobility und LendingClub
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Philipp Haas die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale...
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|08:51
|EQS-PVR: Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE
Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
08.06.2026 / 08:49 CET/CEST
Veröffentlichung...
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|08:30
|Hypoport unter massivem Druck: Steht die Aktie vor einem Kursdesaster? - Was das für Ihr Depot bedeutet!
|So
|DRINGEND: Hypoport: Könnte die Aktie jetzt komplett einbrechen? - Was Sie über das Wochenende vorbereiten sollten
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|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Stif, Hypoport, Lion E-Mobility und LendingClub
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|Fr
|Inter & Co, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer
|22.05.
|Inter & Co, Inc. - 6-K, Report of foreign issuer
|11.05.
|Inter&Co, Inc: Inter Sets the Rule of 50 as the Company's North Star
|08.05.
|Inter & Co Q1 2026 slides: record profitability despite market selloff
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|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Stif, Hypoport, Lion E-Mobility und LendingClub
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|Di
|LendingClub to transfer listing to Nasdaq from NYSE, to change ticker symbol to HAPN
|Di
|LendingClub Corp - 8-K, Current Report
|Di
|LendingClub Corporation: LendingClub to Transfer Listing to Nasdaq; New Ticker Symbol "HAPN" to Reflect the Launch of Happen Bank
|Expected First Day of Trading on the Nasdaq Stock Exchange on Monday, June 22, 2026 Company to Ring the Nasdaq Opening Bell on Tuesday, June 30, 2026
SAN FRANCISCO...
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|13.05.
|LendingClub Is Rebranding to Happen Bank. Here's Why It Could Be a Catalyst for a Higher Stock Price.
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|13:10
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Stif, Hypoport, Lion E-Mobility und LendingClub
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|Mi
|EQS-News: LION E-Mobility AG: Ian Mukherjee übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
|EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Personalie
LION E-Mobility AG: Ian Mukherjee übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
03.06.2026 / 09:30 CET/CEST
Für...
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|Mi
|Original-Research: LION E-Mobility AG (von NuWays AG): BUY
|Original-Research: LION E-Mobility AG - from NuWays AG
03.06.2026 / 09:00 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible...
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|Mi
|NMC+ charges ahead: Orderbook for FY26e nearly filled: LION E-Mobility's 2026 order book nearly filled as NMC+ ...
|Yesterday, LION provided an update on the developments in its mobility segment - specifically the transition to NMC+ battery packs. In detail: 2026 order book nearly filled to planned production capacity....
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|Di
|EQS-News: LION E-Mobility AG: Erste Hochleistungszellen für das LION NMC+-Batteriepack auf dem Weg nach Deutschland
|EQS-News: LION E-Mobility AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Erste Hochleistungszellen für das LION NMC+-Batteriepack auf dem Weg nach Deutschland
02.06.2026 / 09:23 CET/CEST
Für...
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|13:10
|Trader-Interview mit Philipp Haas: Inter&Co, Stif, Hypoport, Lion E-Mobility und LendingClub
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|Di
|Dividendenbekanntmachungen (02.06.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 - 3,8 EUR AKWEL SA FR0000053027 - 0,3 EUR ALPINE SELECT AG CH0019199550 0,6 CHF 0,6556 EUR ANALOG...
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|26.03.
|STIF: 2025 Annual Results: solid performance
|2025 Annual Results: solid performance
Revenue: €90.5m (+48%)
EBITDA: €20.6m (+31%)
Net income Group share: €11.8m (+21%)
Dividend proposal: €0.68 per share
2026: acceleration of growth and...
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|30.01.
|Stif Aktie - Energy Storage (BESS) sorgt für explosives Wachstum
|STIF Aktie: Ein unterschätzter Profiteur des Energy-Storage-Megatrends Die französische STIF S.A. ist eine Aktie, die selbst unter Nebenwerte-Investoren noch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhält....
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