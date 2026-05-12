© Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpaRoche verspricht Wachstum weit über 2030 hinaus. Neue Medikamente und eine starke Pipeline sollen den Pharmakonzern absichern.Roche erwartet, dass die bereits auf dem Markt befindlichen Medikamente sowie drei weitere Arzneimittel, deren Markteinführung in Kürze geplant ist, bis zum Ende des Jahrzehnts für ein Umsatzwachstum im Pharmageschäft sorgen werden, sagte der Vorstandsvorsitzende. Das bereits auf dem Markt befindliche Pharmaportfolio des Schweizer Pharmakonzerns, zusammen mit dem Lupusmedikament Gazyva, dem Brustkrebsmedikament Giredestrant und dem Medikament Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose, dürfte etwaige Einbußen durch den Wettbewerb mit Generika bis 2030 ausgleichen, sagte …Den vollständigen Artikel lesen
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