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init beweist Wachstumsstärke: Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen verzeichnet bestes erstes Quartal der Firmengeschichte



13.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Großprojekte bringen Erlöse von 98,2 Mio. Euro in Q1 2026 (Q1 2025: 70,4 Mio. Euro)

Ticketingsysteme in Atlanta und Houston rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft in Betrieb genommen

Ziele für Gesamtjahr bekräftigt Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 das beste erste Quartal ihrer Firmengeschichte verbuchen. Erstmals erreichte der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen bereits im ersten Quartal die Umsatzmarke von fast 100 Millionen Euro (Q1 2025: 70,4 Mio. Euro). Dementsprechend entwickelte sich auch das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 6,7 Mio. Euro (Q1 2025: 2,0 Mio. Euro) sehr positiv, wobei zu berücksichtigen ist, dass im ersten Quartal turnusgemäß viele Vorleistungen anfallen. Für das Gesamtjahr sieht der Vorstand deshalb ungeachtet der jüngsten geopolitischen Verwerfungen ein weiterhin überdurchschnittliches Wachstum im Umsatz auf 380 bis 410 Mio. Euro (31.12.2025: 330 Mio. Euro) und im EBIT auf 38 bis 42 Mio. Euro (31.12.2025: 32,5 Mio. Euro). Der Jahresauftakt verlief trotz weltweiter Turbulenzen und herausfordernder Rahmenbedingungen sehr erfolgreich. Als innovativer Technologielieferant und Servicepartner für Verkehrsbetriebe bewies der init Konzern erneut seine Resilienz, Agilität und Anpassungsfähigkeit. Neben den Großprojekten in der Business Unit (BU) INIT Integrated Systems wurde auch in den anderen Bereichen ein stabiles Wachstum erzielt. Darüber hinaus wurde kürzlich mit Transport for New South Wales (TfNSW) in Sydney einer der größten Aufträge mit einem geschätzten Gesamtvolumen von rund 615 Mio. AUD (ca. 376 Mio. Euro) gewonnen. Der Auftrag umfasst die Konzeption, Installation und Lieferung des Ticketingsystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren. Rekordumsatz und Rekordauftrag Ausschlaggebend für den Rekordumsatz war insbesondere die planmäßige Implementierung der Ticketingsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. An beiden Austragungsorten, an denen zu Spitzenzeiten täglich Millionen von Fahrgästen befördert werden, konnten die Systeme erfolgreich in Betrieb genommen werden. Damit wuchs der Umsatz bei der BU INIT Integrated Systems, dem größten Geschäftsbereich, um über 50 Prozent auf rund 73,0 Mio. Euro (Q1 2025: 46,6 Mio. Euro). Auch die beiden weiteren BUs, INIT Cloud Solutions und INIT Passenger Intelligence, verzeichneten Wachstumstendenzen und einen positiven Ergebnisbeitrag. Im Geschäft mit cloudbasierten Software- und Datenplattformen für Verkehrsunternehmen legte der Quartalsumsatz zweistellig, um 26 Prozent auf 9,2 Mio. Euro (Q1 2025: 7,3 Mio. Euro) zu. Bei INIT Passenger Intelligence, dem Geschäft mit datenbasierter Fahrgastanalyse und sicherheitsorientierten Monitoring-Systemen, belief sich der Erlöszuwachs auf rund 9 Prozent, von 19,5 Mio. Euro auf 21,2 Mio. Euro im Quartal. Die Nachfrage in beiden Bereichen entwickelt sich stabil wachsend. Gleichzeitig werden im Ergebnis zunehmend die durch die Neuorganisation der Business Units realisierten Synergien sichtbar. Für das Gesamtjahr bekräftigte der Vorstand daher seine Wachstumsprognose: "Wir sehen gegenwärtig keine Disruptionen in unserem Geschäft und auch keine Versorgungs- oder Nachfrageprobleme. Da wir in der Regel langjähriger Technologiepartner unserer Kunden sind und unsere Verträge bis zu 20 Jahren laufen, haben wir eine gute Visibilität für das Gesamtjahr. Wir können heute schon sagen, dass wir unsere Wachstumsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen werden", so Dr. Gottfried Greschner, CEO. Neues Rekordjahr zum 25-jährigen Börsenjubiläum Auch über das Jahr 2026 hinaus zeigt sich der Vorstand zuversichtlich. Der Markt für integrierte, intelligente Mobilitätslösungen im Bus- und Bahnverkehr ist weltweit weiterhin von zentralen Trends wie Digitalisierung, Elektromobilität, autonomem Fahren, Smart Ticketing und dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz geprägt. Dies führt zu einer anhaltend hohen Zahl an Ausschreibungen sowie zu Folgeaufträgen weltweit, bei denen init als international führender Digitalisierungsspezialist für Busse und Bahnen stark nachgefragt ist. Bestes Beispiel dafür ist der Auftrag von Transport for New South Wales (TfNSW), die zentrale Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales mit der Hauptstadt Sydney, der mit über acht Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Stadt des Kontinents. Im Großraum Sydney soll nun eines der flexibelsten multimodalen Verkehrsnetze der Welt entstehen. Die Technologie von init ermöglicht dabei eine umfassende Modernisierung des Opal-Ticketingsystems. Damit wird der ÖPNV in Sydney einfacher, attraktiver und nahtlos nutzbar. Australien investiert derzeit verstärkt in seine Verkehrsinfrastruktur, wobei einzelne Bundesstaaten Investitionsprogramme in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen. Als Leuchtturmbeispiel hat die Regierung von New South Wales im Haushalt 2025/2026 AUD 77,8 Milliarden über einen Zeitraum von vier Jahren bereitgestellt, um den öffentlichen Nahverkehr, die Infrastruktur sowie die für deren Betrieb erforderlichen Funktionen zu unterstützen. "Der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur in New South Wales geschieht hier mit Nachdruck: In Sydney werden wir bereits 2027 mit der Installation beginnen. Damit erwarten wir Ausstrahlungseffekte auf andere Verkehrsbehörden und -unternehmen der Region, aber auch darüber hinaus. Davon kann init als international führender Anbieter nachhaltig profitieren," so Finanzvorstand Dr. Marco Ferber. Vor dem Hintergrund dieser erfreulichen Entwicklungen erreichte auch der Aktienkurs der init SE mit EUR 54,30 ein neues Allzeithoch und setzte damit seine dynamische Entwicklung der vergangenen Monate eindrucksvoll fort. Dies unterstreicht die positiven Erwartungen an ein weiteres Rekordjahr für init, das zugleich mit dem 25-jährigen Börsenjubiläum des Unternehmens zusammenfällt. Die vollständige Quartalsmitteilung Q1 2026 finden Sie im Anhang oder auf Internetseite . Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com



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