EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SFC Energy AG steigert Profitabilität im Q1 2026 - Rekordauftrag aus der Ukraine für Verteidigungs- und zivile Anwendungen im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung - Prognose erhöht



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG steigert Profitabilität im Q1 2026 - Rekordauftrag aus der Ukraine für Verteidigungs- und zivile Anwendungen im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung - Prognose erhöht Konzernumsatz bei TEUR 34.115 (Q1/2025: TEUR 38.620) - gezielte Priorisierung von Produktions- und Lieferkapazitäten für Rekordauftrag

EBITDA bereinigt bei TEUR 6.150 (Q1/2025: TEUR 6.317); EBITDA-Marge bereinigt bei 18,0 % (Q1/2025: 16,4 %)

EBIT bereinigt bei TEUR 4.213 (Q1/2025: TEUR 4.515); EBIT-Marge bereinigt bei 12,3 % (Q1/2025: 11,7 %)

Solide Liquiditätsposition mit frei verfügbaren Zahlungsmitteln von TEUR 45.365

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach Rekordauftrag angehoben Brunnthal/München, Deutschland, 13. Mai 2026 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2026. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Wir danken der Ukraine und der Bundesregierung für das Vertrauen und sind stolz, im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative einen sinnvollen und wichtigen Beitrag leisten zu können. Der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte der SFC unterstreicht die technologische Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer einsatzerprobten, hochmobilen Energielösungen für sicherheitskritische Anwendungen. Gleichzeitig sind wir solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und haben unsere Profitabilität trotz eines erwartungsgemäß niedrigeren Umsatzniveaus gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,0 % haben wir erneut ein hohes Profitabilitätsniveau erreicht und unsere internen Planungen für das erste Quartal übertroffen. Zudem haben wir im ersten Quartal bewusst Produktions- und Lieferkapazitäten priorisiert, um die Lieferfähigkeit des am 12. Mai vermeldeten Rekordauftrags sicherzustellen. Dass wir trotz dieser temporär umsatzdämpfenden Priorisierung unsere Ertragskraft deutlich steigern konnten, unterstreicht die zunehmende Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells sowie die operative Stärke von SFC. Der Rekordauftrag aus der Ukraine liefert zusätzliche Wachstums- und Profitabilitätsimpulse - nicht nur für das laufende Geschäftsjahr, sondern auch darüber hinaus - und stärkt unsere Position als führender Anbieter hochmobiler und resilienter Energieversorgungssysteme für sicherheitskritische militärische und zivile Anwendungen. Insgesamt sehen wir eine anhaltend hohe Nachfrage nach resilienten, netzfernen Energielösungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit sowie kritische Infrastruktur. Besonders erfreulich ist, dass unsere Vertriebsaktivitäten im Verteidigungsbereich nun zunehmend in konkrete Großprojekte übergehen. Darüber hinaus erwarten wir weitere Impulse aus dem Wiederanlauf des Indiengeschäfts ab dem zweiten Quartal - da das Fiskaljahr in Indien ab April beginnt -, der regionalen Expansion unseres Defense-Geschäfts, ersten OEM-Projekten in Deutschland sowie neuen regionalen Projekten in Europa. Auch unser Öl- und Gasgeschäft in Kanada entwickelt sich weiterhin erfreulich, was sich bereits in ersten veröffentlichten Folgeaufträgen widerspiegelt. In Nordamerika bleiben wir angesichts bestehender Unsicherheiten bei Wechselkursen und Zollpolitik weiterhin vorsichtig, sehen uns insgesamt jedoch klar auf Kurs, unsere Ziele in der Region zu erreichen. Vor dem Hintergrund des Rekordauftrags und der insgesamt positiven Geschäftsentwicklung haben wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich angehoben. SFC ist hervorragend positioniert, um nachhaltig von den globalen Wachstumstrends in den Bereichen Sicherheit, Energieunabhängigkeit und kritische Infrastruktur zu profitieren und den profitablen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen." Umsatzentwicklung Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2026 erwirtschaftete der SFC Energy Konzern einen Umsatz von TEUR 34.115 (Q1/2025: TEUR 38.620). Damit liegt der Umsatz 11,7 % unter dem Vorjahresquartal, das von einem starken Nordamerika-Geschäft geprägt war. Zusätzlich belasteten negative Währungskurseffekte aus der Umrechnung der in den USA, Kanada und Indien erzielten Umsätze die Umsatzentwicklung im Berichtszeitraum. Umsatz nach Segmenten in TEUR Q1/2026 Q1/2025 Clean Energy 24.684 28.388 Clean Power Management 9.431 10.231 Gesamt 34.115 38.620

Im ersten Quartal 2026 betrugen die Auftragseingänge TEUR 24.270. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. März 2026 auf TEUR 68.767 (31. Dezember 2025: TEUR 78.625). Segmententwicklung Der Umsatz im Segment Clean Energy lag im ersten Quartal 2026 bei TEUR 24.684 (Q1/2025: TEUR 28.388). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Wesentlichen auf geringere Umsätze in den Kernzielmarkten zurückzuführen, bedingt u. a. durch die Priorisierung von Produktions- und Lieferkapazitäten für den Rekordauftrag aus der Ukraine. Das Segment Clean Energy blieb mit einem Anteil von 72,4 % am Konzernumsatz (Q1/2025: 73,5 %) weiterhin das umsatzstärkere Segment. Gleichzeitig erhöhte sich der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz deutlich auf 27,6 % (Q1/2025: 26,5 %). Der Umsatz in diesem Segment sank im Berichtsquartal auf TEUR 9.431 nach TEUR 10.231 im Vorjahr, bedingt durch geringere Erlöse mit Power Management-Lösungen. Ergebnisentwicklung Der Rückgang des Konzernumsatzes führte im Vergleich zur Vorjahresperiode zu einer Abnahme des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 15,0 % beziehungsweise TEUR 2.565 auf TEUR 14.562 (Q1/2025: TEUR 17.127). Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge lag im Berichtsquartal bei 42,7 % (Q1/2025: 44,3 %) und damit leicht über der Bruttoergebnismarge des Geschäftsjahres 2025 (40,8 %). Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR Q1/2026 Q1/2025 Clean Energy 12.033 13.931 Clean Power Management 2.529 3.197 Gesamt 14.562 17.127

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA hat im ersten Quartal 2026 aufgrund des geringeren Umsatzes in Verbindung mit der leicht unter dem Vorjahreswert liegenden Bruttoergebnismarge gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 6.150 (Q1/2025: TEUR 6.317) abgenommen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 18,0 % (Q1/2025: 16,4 %) sowohl über dem Niveau des Vorjahresquartals als auch über dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 (11,6 %). Die positive Margenentwicklung resultiert im Wesentlichen aus einem ausgeglichenen sonstigen betrieblichen Ergebnis, nachdem das Vorjahr noch von hohen Nettowechselkursverlusten belastet war, sowie aus geringeren operativen Aufwendungen. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT belief sich auf TEUR 4.213 (Q1/2025: TEUR 4.515). Die daraus resultierende bereinigte EBIT-Marge von 12,3 % (Q1/2025: 11,7 %) lag sowohl über dem Niveau des Vorjahresquartals als auch deutlich über der Marge des Geschäftsjahres 2025 (6,2 %). Das erste Quartal 2026 wurde mit einem Konzernperiodenergebnis von TEUR 1.772 abgeschlossen (Q1/2025: TEUR 2.273). Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS belief sich im Berichtsquartal auf jeweils EUR 0,10 (Q1/2025: jeweils EUR 0,13). Bilanz und Mitarbeiterentwicklung Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2026 mit 73,8 % leicht über dem Niveau des Bilanzstichtages 2025 (31. Dezember 2025: 72,0 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) verringerte sich zum 31. März 2026 auf TEUR 42.337 (31. Dezember 2025: TEUR 43.290). Zum Ende des ersten Quartals 2026 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 499 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2025: 495). Prognose 2026 Insgesamt verzeichnete die SFC einen positiven Auftakt in das Geschäftsjahr 2026. Einen zusätzlichen starken Wachstums- und Profitabilitätsimpuls liefert der im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres abgeschlossene Vertrag zur Lieferung von Brennstoffzellenprodukten und -zubehör in die Ukraine für militärische und zivile Anwendungen. Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer von der Bundesregierung finanzierten Ertüchtigungsinitiative. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf mehr als TEUR 42.000. Die Auslieferungen beginnen bereits im zweiten Quartal und sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen werden. Bei dem Auftrag handelt es sich um den bisher größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte der SFC. Infolge des Großauftrages hat der Vorstand der SFC seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 12. Mai angehoben. Erwartet wird nun ein Umsatz von EUR 163,0 Mio. bis EUR 175,0 Mio., nachdem im Geschäftsbericht 2025 zuvor eine Umsatzspanne von etwa EUR 150,0 Mio. bis EUR 160,0 Mio. prognostiziert worden war. Darüber hinaus wurde die prognostizierte Bandbreite des bereinigten EBITDA auf EUR 29,0 Mio. bis EUR 34,0 Mio. erhöht (zuvor: EUR 20,0 Mio. bis EUR 24,0 Mio.). Ebenso wurde die Bandbreite für das bereinigte EBIT auf EUR 20,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. angehoben (zuvor: EUR 11,0 Mio. bis EUR 15,0 Mio.). Kennzahlen Q1 2026/Q1 2025 In TEUR 01.01.-31.03.2026 01.01.-31.03.2025 Umsatz 34.115 38.620 Bruttoergebnis vom Umsatz 14.562 17.127 Bruttomarge 42,7 % 44,3 % EBITDA 5.009 4.723 EBITDA-Marge 14,7 % 12,2 % EBITDA bereinigt 6.150 6.317 EBITDA-Marge bereinigt 18,0 % 16,4 % EBIT 3.071 2.921 EBIT-Marge 9,0 % 7,6 % EBIT bereinigt 4.213 4.515 EBIT-Marge bereinigt 12,3 % 11,7 % Konzernperiodenergebnis 1.772 2.273 Auftragsbestand* 68.767 78.625

* Zum 31. März 2026/31. Dezember 2025 Detaillierte Finanzinformationen Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 13. Mai 2026, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1437717&linkSecurityString=40ac32e87



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur. Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz. Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News