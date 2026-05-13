Der Industriekonzern Siemens hat am Morgen seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Hier konnte man vor allem vom Boom rund um KI-Rechenzentren in den USA sowie einem robusten Softwaregeschäft profitieren. Der Auftragseingang kletterte zwischen Januar und März um elf Prozent auf 24,1 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die von 22,3 Milliarden Euro ausgegangen waren.Der Umsatz blieb mit 19,8 Milliarden Euro dagegen nahezu unverändert. Bereinigt um Währungs- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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