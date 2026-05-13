

BRUSSELS (dpa-AFX) - ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year



The company's bottom line totaled EUR692 million, or EUR0.78 per share. This compares with EUR619 million, or EUR0.69 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 6.6% to EUR2.287 billion from EUR2.145 billion last year.



ABN AMRO Bank N.V. earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: EUR692 Mln. vs. EUR619 Mln. last year. -EPS: EUR0.78 vs. EUR0.69 last year. -Revenue: EUR2.287 Bln vs. EUR2.145 Bln last year.



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