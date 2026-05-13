Die Deutsche Telekom hat am Morgen die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Konzern ist mit Rückenwind aus den USA ins neue Jahr gestartet und zeigt sich für 2026 etwas optimistischer. Nachdem die US-Tochter zuletzt ihre Ziele angehoben hatte, schraubt nun auch der Bonner Konzern seine Erwartungen leicht nach oben.• Telekom hebt Jahresprognose leicht an.• Umsatz und operatives Ergebnis über Erwartungen.• Nettogewinn sinkt auf 2,0 Milliarden Euro.Konzernchef Tim Höttges rechnet beim bereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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