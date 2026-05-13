LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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