LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 35 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Julien Roch am Dienstagnachmittag. Die Aussichten für ein Übernahmeangebot für den Werbekonzern hält er aber für gering./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

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