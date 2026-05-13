EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

AUSTRIACARD HOLDINGS AG und Dai Nippon Printing haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und Dai Nippon Printing beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten



13.05.2026 / 08:45 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: AUSTRIACARD und Dai Nippon Printing haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und Dai Nippon Printing beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten Wien, 13 Mai 2026 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) No 596/2014 (MAR) Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("AUSTRIACARD" oder die "Gesellschaft") und die Dai Nippon Printing Co., Ltd. ("DNP" oder die "Bieterin") haben heute ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, in dem die wesentlichen Rahmenbedingungen für das geplante freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von DNP sowie die beabsichtigte Zusammenarbeit der Parteien nach dessen Abschluss festgelegt sind. Wie in der Absichtserklärung dargelegt, beabsichtigt die Bieterin, allen Aktionären von AUSTRIACARD ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 10,00 EUR pro Aktie in bar zu unterbreiten (das "Angebot"). Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmequote von 75 % sowie den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. DNP hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sich Herr Nikolaos Lykos im Rahmen eines Irrevocable Undertakings gegenüber DNP dazu verpflichtet hat, seinen gesamten Anteil an der Gesellschaft von ca. 74,6 % im Rahmen des Angebots anzudienen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft, die den Abschluss des Memorandums of Understanding genehmigt haben, begrüßen die Absicht von DNP, das Angebot zu unterbreiten, und beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären in ihrer formellen Stellungnahme gemäß § 14 Abs. 1 des österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG) die Annahme des Angebots zu empfehlen. Das Memorandum of Understanding spiegelt die Absicht der Parteien wider, einen kooperativen Transaktionsprozess zu betreiben und nach Abschluss des Angebots sowie vorbehaltlich anwendbarer Rechtsvorschriften und der Pflichten der Organe von AUSTRIACARD wirksame Wege der Zusammenarbeit zu prüfen, um das Geschäft der Gesellschaft langfristig zu stärken und auszubauen. In dem Memorandum of Understanding wurde vereinbart, dass die von der Gesellschaft am 23. März 2026 angekündigte Dividende von 0,10 EUR je AUSTRIACARD-Aktie für das Geschäftsjahr 2025 nicht ausgezahlt wird. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Euronext Athen (Main Market)



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