© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpaDie Allianz hat im ersten Quartal so viel verdient wie nie zuvor. Zudem meldet der Versicherer Milliarden-Zuflüsse im Fondsgeschäft Pimco. Die Aktie legt im frühen Handel an der Börse Frankfurt leicht zu. Die Details.Allianz liefert - und zwar stärker, als der Markt erwartet hatte. Der Münchner Versicherer ist mit einem Rekordgewinn ins Jahr gestartet. Das operative Ergebnis kletterte im 1. Quartal um 6,6 Prozent auf 4,52 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich 4,4 Milliarden Euro erwartet. Der eigentliche Hingucker steckt jedoch im Fondsgeschäft: Pimco sammelte binnen 3 Monaten 37,6 Milliarden Euro frisches Geld von externen Kunden ein. Auch Allianz Global Investors …Den vollständigen Artikel lesen
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