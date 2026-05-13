NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT

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