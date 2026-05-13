Die ThyssenKrupp-Aktie konnte sich von dem Kurseinbruch auf 7,50 € im März wieder deutlich erholen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +1,9% und steht bei 10,20 €. Wie geht es jetzt mit der Aktie des Stahlkonzerns weiter, nachdem die Gespräche mit Jindal vorerst gescheitert sind? Ertrag deutlich gesteigert Die Zahlen für das zweite Quartal zeigen, dass es mit der Profitabilität vorwärtsgeht. Bis auf die Sparte Decarbon Technologies konnten alle anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de