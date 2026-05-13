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PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026
Im ersten Quartal 2026 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht:
Die Umsatzerlöse der Gruppe entwickelten sich solide. Kontinuierliche An- und Hochläufe neuer Serienfertigungen aus dem starken Neugeschäft der vergangenen Jahre wirken der aktuellen Marktschwäche entgegen. Mit einem währungsbereinigten Rückgang von lediglich 2,1 Mio. EUR blieben die Serienumsätze annähernd auf dem Vorjahresniveau. Der ausgewiesene Rückgang der Umsatzerlöse resultierte maßgeblich aus negativen Währungseffekten in Höhe von 4,5 Mio. EUR sowie abrechnungsbedingt um 5,0 Mio. EUR geringeren Werkzeugumsätzen.
Mit diesem positiven Start ins Jahr 2026 blicken wir voll Zuversicht auf die kommenden Monate und bestätigen unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr.
Die Mitteilung zum ersten Quartal 2026 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.
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PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions
100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung
Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.
Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.
Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den "local-for-local"-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.
Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung - strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.
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13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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