Unterföhring (ots) -Bundesliga-Finale: die Entscheidung im Abstiegskampf & im Rennen um Europa (https://www.sky.de/sport/fussball/bundesliga/sendeplan)Showdown im Abstiegskampf und im Rennen um die letzten Plätze für Europa. Am letzten Spieltag der Bundesliga fällt die Entscheidung im Tabellenkeller: Der FC St. Pauli, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Heidenheim gehen punktgleich in das Saisonfinale und kämpfen um den Relegationsplatz und die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Besonders im Fokus steht dabei das direkte Duell zwischen St. Pauli und Wolfsburg mit Sky Experte Patrick Helmes, während parallel dazu Heidenheim auf den 1. FSV Mainz 05 trifft. Auch im Rennen um die internationalen Plätze ist die Spannung groß, denn der VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim sowie Bayer 04 Leverkusen kämpfen im Dreikampf um einen Platz in der Königsklasse. Das letzte verbleibende Ticket für Europa machen der SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg im Fernduell unter sich aus - nur einer der drei wird nächste Saison in der UEFA Conference League antreten. Zeitgleich bekommt der Meister Bayern München nach der Partie gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena die Meisterschale überreicht. Alle Begegnungen und alle Entscheidungen des letzten Spieltags überträgt Sky Sport am Samstag live.Saisonfinale in der 2. BundesligaSchalke ist Zweitliga-Meister, Preußen Münster steht als erster Absteiger fest. Alles Weitere entscheidet sich am Sonntag. Am 34. Spieltag geht es oben und unten um alles: Elversberg, Hannover und Paderborn gehen punktgleich in den Kampf um Platz zwei und drei. Im Tabellenkeller stehen sich die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Insgesamt geht es noch für sechs Vereine darum, den direkten Gang in die 3. Liga oder die Relegation zu verhindern. Sky Sport überträgt alle Partien wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz.Fünf Tage Premier League: Holt ManCity die Tabellenspitze ein?Auf der Insel rollt bereits heute der Ball, wenn ManCity im Nachholspiel auf Crystal Palace trifft. Mit einem Sieg würde der Gastgeber bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Arsenal heranrücken. Zum Auftakt des 37. Spieltags gastiert Liverpool am Freitagabend bei Aston Villa, ehe Newcastle am Sonntagabend gegen das abstiegsbedrohte West Ham United antritt. Die Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein begleiten am Montagabend das "Match of the Week" zwischen Tabellenführer Arsenal und Burnley, bevor ManCity am Dienstagabend bei Bournemouth gastiert.Die NBA-PlayoffsIn der nordamerikanischen Basketball-Profiliga geht es in großen Schritten Richtung Conference Finals: Während die New York Knicks ihrer Serie glatt gewonnen haben und damit im Eastern Conference Finale stehen, warten sie noch auf ihren Gegner, der zwischen den Pistons und Dennis Schröders Cavaliers ausgespielt wird. Auch die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein entschieden die Serie gegen die LA Lakers klar für sich. Sie treten im Western Conference Finale entweder gegen die San Antonio Spurs oder die Minnesota Timberwolves an. Sky Sport berichtet weiterhin umfassend live.Die NHL-Playoffs mit Nico SturmDas Stanley Cup Final rückt immer näher: Die Carolina Hurricanes haben in der Postseason eine beeindruckende Siegesserie hingelegt und in den ersten beiden Playoff-Runden jeweils mit 4:0 gewonnen. Damit stehen die Hurricanes bereits im Eastern Conference Finale und warten auf ihren Gegner, der zwischen den Buffalo Sabres und Montreal Canadiens ermittelt wird. In der Western Conference kämpfen die Anaheim Ducks und die Vegas Golden Knights sowie die Colorado Avalanche und Nico Sturms Minnesota Wild um den Einzug ins Conference Finale. Sky Sport begleitet die Entscheidungen live.MotoGP in KatalonienDer legendäre Circuit de Barcelona-Catalunya wird am Wochenende zum Schauplatz des sechsten Saisonrennens der MotoGP. Auf der 4,66 Kilometer langen Strecke kämpfen die Fahrer in 24 Runden um wichtige Punkte bei der WM. Nachdem sich Jorge Martín beim Großen Preis von Frankreich den Sieg gesichert hatte, machte Teamkollege Marco Bezzecchi den Doppelerfolg für Aprilia Racing als Zweitplatzierter perfekt. Sky Sport überträgt alle Sessions live, mit Moderatorin Lisa Hofmann und Sky Experte Florian Alt.Diversity Day auf Sky Sport NewsAm 19. Mai setzt Sky Deutschland ein Zeichen für Inklusion und Vielfalt im Sport: Am Deutschen Diversity Day rückt Sky Sport News gesellschaftlich relevante Themen rund um Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit im Sport in den Vordergrund. Gemeinsam mit zahlreichreichen Gästen wie Sky Experte Ralf Schumacher werden Erfolge, Perspektiven und Herausforderungen u.a. bei Homosexualität im Spitzensport und Förderung im Parasport beleuchtet. Die Schwerpunktsendung startet ab 12:00 live bei Sky Sport News.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6274288