© Foto: Siemens AGSiemens hat starke Quartalszahlen mit vollen Auftragsbüchern veröffentlicht und ein Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro angekündigt.Der Technologiekonzern Siemens setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 6 Milliarden Euro an. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen kräftigen Anstieg beim Auftragseingang und bestätigte trotz eines zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Umfelds seine Jahresprognose. Die Siemens-Aktie verlor dennoch am Mittwochvormittag rund 4 Prozent und notierte zuletzt bei 264,6 Euro. Anleger reagierten vor allem auf die schwächere Profitabilität …Den vollständigen Artikel lesen
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