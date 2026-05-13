Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von Montega AG



13.05.2026 / 10:06 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Private Assets SE & Co. KGaA Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA ISIN: DE000A3H2234 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2026 Kursziel: 4,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Jahresergebnis und Ausblick positiv - Hoher NAV-Abschlag



Private Assets hat am 12.5 den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und darüber berichtet, dass im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses gemäß IFRS-Standards (IAS 8) für das Geschäftsjahr 2024 Korrekturen im Zusammenhang mit der periodengerechten Umsatzrealisierung in einzelnen Projekten vorgenommen werden mussten. Dies führte zu einer Verschiebung von Ergebnisbeiträgen in das Jahr 2024 und entsprechend gegenläufigen Effekten in 2025. Nichtsdestotrotz wurden sowohl der Vorjahreswert als auch unsere Erwartungen an das operative Ergebnis (EBITDA) übertroffen.



In 2025 beliefen sich die Umsatzerlöse des Konzerns auf 168,3 Mio. EUR (Vj. korrigiert auf 173,8 Mio. EUR von 168,5 Mio. EUR). Im Segment Industrial gingen die Erlöse infolge der unterjährigen Entkonsolidierung der Gesellschaften Procast Guss España S.L. und Procast Handform GmbH auf 69,1 Mio. EUR (Vj.: 87,6 Mio. EUR) zurück, während der zuletzt gemeldete Erwerb der französischen TAM Groupe (vgl. Comment vom 04.12.2025) erst zum Jahresende erfolgte. Im Konzernabschluss per 31.12. wurde die TAM Groupe jedoch schon berücksichtigt. Auch im Segment Automation & Technology fielen die Erlöse mit 44,3 Mio. EUR (Vj.: 53,0 Mio. EUR) geringer aus, wobei die dazugehörige OKU Automation GmbH im März 2026 veräußert wurde. Das Segment Consumer, Solutions & Services legte dagegen auf Umsätze i.H.v. 55,1 Mio. EUR (Vj.: 33,2 Mio. EUR) zu. Während die Mitte 2024 erworbene Qlimate-Gruppe hier erstmals ganzjährig einbezogen wurde, fand der Verkauf der InstaLighting GmbH erst im Dezember 2025 statt.



Letzterer stellte mit einem Ertrag im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich aber nicht nur den ersten erfolgreichen Exit, sondern auch einen bedeutenden Proof of Concept des Geschäftsmodells von Private Assets dar. So wurden nach dem Erwerb der InstaLighting in 2022 im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung vor allem das Geschäft mit Eigenprodukten und der Export ausgebaut und so die Marktposition des Unternehmens spürbar verbessert. Nachdem alle wesentlichen Restrukturierungsschritte vollzogen worden waren, wurde letztendlich ein Multiple auf das investierte Kapital (MOIC) von 168x erzielt, was weit über den Zielkriterien des Konzerns (>10x) liegt.



Begünstigt durch die Erträge aus Entkonsolidierungen i.H.v. 6,3 Mio. EUR (Vj.: 0,0 Mio. EUR) und einen leicht niedrigeren Bargain Purchase von 5,2 Mio. EUR (Vj.: 5,7 Mio. EUR) stand in 2025 ein berichtetes EBITDA von 9,0 Mio. EUR (Vj. korrigiert auf EUR 6,3 Mio. EUR von 1,0 Mio. EUR) zu Buche, was etwas über unserer letzten Prognose (MONe: 7,6 Mio. EUR) liegt. Auch das Konzernergebnis fiel mit 0,5 Mio. EUR (MONe: -0,3 Mio. EUR) entsprechend höher aus. Bei einer Eigenkapitalquote per 31.12. von 17,6% schlägt der Vorstand gemäß unserer Erwartung jedoch keine Dividende vor.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Private Assets trotz konjunktureller Unsicherheiten einen moderaten Anstieg des Konzernumsatzes. Auf Basis der konsequenten Portfoliobereinigung und des Verkaufs verbliebener Verlustbringer (OKU Automation) sollen das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA und EBIT höher ausfallen. Wir erachten die Voraussetzungen hierfür weiterhin als gut, positionieren uns infolge möglicher negativer Effekte aus dem Irankrieg aber etwas vorsichtiger. Neuerliche Zukäufe oder Exits antizipieren wir dabei wohlgemerkt auch weiterhin nicht in den Prognosen.



Fazit: Private Assets konnte 2025 sowohl im Hinblick auf das Portfolio als auch die Equity Story wichtige Fortschritte erzielen. Da die aktuellen Beteiligungen u.E. insgesamt eine solide operative Entwicklung versprechen, gehen wir unabhängig von Einmaleffekten von einer sukzessiven Ergebnissteigerung aus. Vor diesem Hintergrund erachten wir den Abschlag auf den Buchwert (31.12.: 4,57 EUR je Aktie) als deutlich zu hoch und bestätigen das Rating 'Kaufen' mit einem höheren Kursziel von 4,00 EUR (zuvor: 3,50 EUR).







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