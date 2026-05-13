© Foto: Rainer Unkel - Süddeutsche Zeitung PhotoEin Milliardenabschreiber auf Volkswagen reißt die Porsche SE erneut in die Verlustzone. 923 Millionen Euro Minus - und doch bleibt die Holding bei ihrer Prognose.Die Porsche SE ist erneut tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Auslöser: Eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro auf die Beteiligung an Volkswagen belastete die Dachgesellschaft der Familien Porsche und Piëch massiv. Unter dem Strich stand im ersten Quartal 2026 ein Verlust von 923 Millionen Euro. Damit setzt sich die Schwächephase fort. Zwar fiel das Minus mit 923 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahreszeitraum, als noch ein Verlust von 1,08 Milliarden Euro anfiel. Für Anleger bleibt die Botschaft dennoch …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE