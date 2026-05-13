Porsche SE startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: Während das operative Beteiligungsgeschäft weiterhin solide Gewinne liefert, belasten milliardenschwere Wertberichtigungen auf die Kernbeteiligungen Volkswagen AG und Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG erneut die Bilanz. Gleichzeitig positioniert sich die Holding immer offensiver in Zukunftsfeldern wie Verteidigungstechnologie, künstlicher Intelligenz und Venture Capital. Für Anleger stellt sich damit zunehmend die Frage: Wandelt sich die Porsche SE langsam von einer reinen Auto-Beteiligungsgesellschaft zu einer breiter aufgestellten Technologie- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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