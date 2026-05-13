München (ots) -- Donnerstag, 14. Mai 2026: "Männertag" (20:15 Uhr)- Freitag, 15. Mai 2026: "Catch Me If You Can" (20:15 Uhr)- Samstag, 16. Mai 2026: "Jede Sekunde zählt - The Guardian" (20:15 Uhr)RTLZWEI zeigt in den kommenden vier Wochen zusätzlich zu den Spielfilm-Sendeplätzen an den Wochenenden auch donnerstags Spielfilme. Los geht es am 14. Mai, Vatertag, mit "Männertag" von Regisseur Holger Haase und danach den Komödien "Männerhort" und "Männersache". Am Freitag folgt Steven Spielbergs "Catch Me If You Can" mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Am Samstag setzt "Jede Sekunde zählt - The Guardian" mit Kevin Costner und Ashton Kutcher auf packende Action.Donnerstag, 14. Mai 2026Passend zum Vatertag schickt RTLZWEI in "Männertag" (20:15 Uhr) eine eingeschworene Männertruppe auf einen turbulenten Bierbike-Trip voller Chaos, Nostalgie und Freundschaft. Milan Peschel, Tom Beck, Axel Stein und Oliver Wnuk wollen den letzten Wunsch eines verstorbenen Freundes erfüllen - doch unterwegs gerät die Tour außer Kontrolle. Regisseur Holger Haase verbindet in der Buddy-Komödie humorvolle Eskalationen mit emotionalen Momenten rund um Freundschaft und Zusammenhalt.Danach bleibt es maskulin: In "Männerhort" (22:05 Uhr) flüchten Elyas M'Barek, Christoph Maria Herbst und Detlev Buck in eine geheime Männer-Oase. Zum Abschluss zeigt RTLZWEI mit "Männersache" (23:55 Uhr) die Komödie von und mit Mario Barth.Freitag, 15. Mai 2026Am Freitagabend präsentiert RTLZWEI mit Steven Spielbergs "Catch Me If You Can" (20:15 Uhr) einen stilvollen Hollywood-Hit nach einer wahren Geschichte. Leonardo DiCaprio spielt den jungen Hochstapler Frank Abagnale Jr., der sich als Pilot, Arzt und Anwalt durchs Leben mogelt. Spielberg inszeniert die Geschichte des berühmten Scheckfälschers mit viel Leichtigkeit und dem Flair der 1960er-Jahre.Später dann zwei legendäre Science-Fiction-Klassiker: Ridley Scotts "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" (23:05 Uhr) und James Camerons "Aliens - Die Rückkehr" (01:25 Uhr). Sigourney Weaver wurde mit ihrer Rolle als Ellen Ripley zur Ikone des Genres.Samstag, 16. Mai 2026Mit "Jede Sekunde zählt - The Guardian" (20:15 Uhr) setzt RTLZWEI am Samstag auf ein packendes Action-Drama. Kevin Costner spielt einen Rettungsschwimmer der US-Küstenwache, der nach einem schweren Schicksalsschlag an eine Eliteschule versetzt wird. Dort trifft er auf den ehrgeizigen Nachwuchsschwimmer Jake Fischer, gespielt von Ashton Kutcher.Im Anschluss sorgt "Sleepless - Eine tödliche Nacht" (23:00 Uhr) mit Jamie Foxx als Cop auf der Suche nach seinem entführten Sohn für Hochspannung. Der Film ist das US-Debüt des deutschen Regisseurs Baran bo Odar.Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Die RTLZWEI Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 14. Mai 2026, bis Samstag, 16. Mai 2026, bei RTLZWEI. Und auch in den nächsten drei Wochen gibt es zusätzlich donnerstags Spielfilme.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6274361