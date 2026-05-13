Stuttgart - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das Dax -Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Ein Jahr zuvor war ein etwas grösserer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an Volkswagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab