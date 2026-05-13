Dermapharm Holding (DMP) meldete einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2026, mit einem Umsatz im ersten Quartal von 305,8 Mio. EUR, was einem Anstieg von 1,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies liegt leicht über den Konsensschätzungen, jedoch unter unseren eigenen Erwartungen. Die Sparte der Markenpharmazeutika blieb der Haupttreiber des Wachstums, unterstützt durch Mucos, F. Trenka und organisches Momentum, welches den geplanten Rückgang bei Parallelimporten ausglich. Das bereinigte EBITDA stieg um 7,5 % im Jahresvergleich auf 87,4 Mio. EUR, was die Erwartungen übertraf, während die Marge auf 28,6 % anstieg. Das berichtete EBITDA profitierte ebenfalls von einem einmaligen Effekt in Höhe von 4,2 Mio. EUR aus Mucos. Wir erhöhen leicht unsere Schätzungen und heben unser Kursziel auf 49,50 EUR an, downgraden jedoch auf HALTEN aufgrund des begrenzten Aufwärtspotenzials. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se
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