Verbio hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 starke Ergebnisse geliefert und bestätigt damit eine klare Erholung der Marktbedingungen, die bisher nur durch frühe Beiträge der jüngsten Energiekrise unterstützt wurde. Das Umsatzwachstum wurde durch höhere Biomethanvolumina gestützt, während die Rentabilität signifikant verbessert wurde, hauptsächlich bedingt durch höhere GHG-Quota-Preise. Auf Basis der ersten neun Monate blieb der Momentum stark, unterstützt durch den Ausbau der Aktivitäten in den USA und eine höhere Auslastung im Biomethanbereich. Das Segment Bioethanol/Biomethan war der Haupttreiber der Erträge und profitierte von einem sich erholenden Quotenmarkt, starker saisonaler Nachfrage und den Ramp-Effekten in den USA, während Biodiesel weitgehend stabil blieb. Der freie Cashflow wurde positiv und die Nettoverschuldung sank erheblich. Das Management erwartet nun, dass das EBITDA am oberen Ende der Prognosebandbreite liegt. Insgesamt fühlen wir uns in unserem optimistischen Investment-Case bestätigt, da Verbio in eine stärkere Ertragsphase eintritt, die durch zunehmende politische Unterstützung und verbesserte Marktbedingungen gestützt wird. Wir bestätigen unser BUY mit einem angepassten Kursziel von 55,00 EUR (zuvor 50,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se
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