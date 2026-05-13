Die Allianz hat mit ihren jüngsten Quartalszahlen überzeugt. Doch nicht nur der deutsche Branchenprimus liefert derzeit ab. Auch der Schweizer Konkurrent Zurich Insurance ist stark ins Jahr gestartet. Die Aktie reagierte entsprechend positiv und legte im Morgenhandel um rund vier Prozent zu.Das wichtigste kurz und knapp• Zurich ist stark ins neue Jahr gestartet. • Besonders die Schaden- und Unfallversicherung glänzte mit deutlichem Prämienwachstum. • DER AKTIONÄR bevorzugt im Sektor dennoch weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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