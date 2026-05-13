ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Neutral" belassen. "Die Allianz tut, was eine Allianz tut", schrieb Will Hardcastle am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008404005
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