AUTO1 hat ein starkes erstes Quartal geliefert, mit einem Anstieg des Fahrzeugabsatzes um 22% im Vergleich zum Vorjahr, einem Umsatzplus von 25% und einem neuen Rekord beim Bruttogewinn von 289 Mio. EUR. Die EBITDA-Konversion war im Jahresvergleich gedämpft, mit einem adj. EBITDA, das nur um 3% gestiegen ist, und Margen, die auf 2,5% gesunken sind. Dies spiegelte höhere operative Kosten wider. Allerdings hat sich der sequenzielle Schwung nach den Investitionen in die Kapazitäten im vierten Quartal erheblich verbessert, unterstützt durch höhere Volumina und niedrigere Betriebskosten pro Einheit. Das Wachstum im Merchant-Segment war volumengetrieben, während Autohero der Haupttreiber des Wachstums blieb, mit einem Anstieg der Einheiten um 48% im Jahresvergleich. Wir senken unsere Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2026 leicht, bestätigen jedoch unser Kursziel von 33,00 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se
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