FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy hob nach dem guten ersten Quartal seine Schätzungen bis 2027, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar hervorgeht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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