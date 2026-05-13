NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen des Energieversorgers hätten die Markterwartungen leicht getoppt, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENAG999
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