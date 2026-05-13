NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das solide Geschäft mit Außenwerbung sei durch Belastungen außerhalb des Kernbereichs aufgezehrt worden, schrieb James Tate am Dienstagabend im Resümee zum ersten Quartal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007493991
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