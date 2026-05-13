Navan - NAVN: Die Aktie ist auf dem Trip nach oben!

Eng am 9er-EMA!

Weiterhin rote Zahlen , aber Navan (NAVN) - ehemals TripActions - überzeugt mit stabilem Umsatzwachsstum und verbesserter Kostenstruktur!

Navan (NAVN) - US6391931010

Rückblick: Wir fokussieren uns im Chartbild der Navan-Aktie auf die Kursentwicklung nach der Quartalsmeldung vom 25. März. Auffällig ist, dass sich das Wertpapier eng am 9er-EMA hält. Die rote Linie wurde zuletzt mehrfach getestet, die Schlusskurse lagen aber im Zeitraum nach den letzten Earnings stets darüber. Das Halbjahresplus beträgt etwa 8.5 Prozent.

Navan-Aktie: Chart vom 12.05.2026, Kürzel: NAVN Kurs: 18.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Trader können beim Überschreiten der Dienstagskerze erste Feeler-Positionen kaufen. Deutlich mehr Schwung dürfte es oberhalb der Widerstandslinie bei 19 USD geben. Als Kursziel visieren wir das Niveau des Börsengangs aus dem Jahr 2025 an.

Mögliches bärisches Szenario

Navan schreibt weiterhin Verluste, insofern ist bei generellen Börsenturbulenzen mit erneuten Abverkäufen zu rechnen. Unser Stop Loss unter den letzten drei Tageskerzen dient als Absicherung.

Meinung

Navan wurde 2015 unter dem Namen TripActions gegründet und konzentrierte sich ursprünglich auf die Verwaltung von Geschäftsreisen, bevor das Unternehmen sein Angebot schrittweise um Zahlungs- und Spesenmanagement erweiterte. Nach dem Börsengang 2025 verlief die Kursentwicklung zunächst enttäuschend, da Zweifel an Wachstum und Profitabilität dominierten. Inzwischen zeigt sich jedoch, dass Navan schneller in Richtung Profitabilität steuert als erwartet, da das Unternehmen seine Kostenstruktur verbessert und gleichzeitig das Umsatzwachstum stabil hält. Besonders das Kerngeschäft rund um Geschäftsreisen und Ausgabenmanagement profitiert von steigender Nachfrage, während Effizienzmaßnahmen und der Fokus auf margenstärkere Bereiche die Verluste zügiger reduzieren, sodass die Gewinnzone früher erreichbar erscheint und sich die Perspektiven für Investoren entsprechend aufhellen. Fazit: Sowohl fundamental als auch charttechnisch könnte Navan die Kurve gekriegt haben.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.64 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 53.87 Millionen USD

Meine Meinung zu Navan ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/navan-aktie-frueher-profitabel-als-gedacht/

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Autor: Thomas Canali

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