Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 13.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bahnbrechende KI-Lösung "Ohne Nadelstiche" als Ersatz für herkömmliche Bluttests "unlocked"?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41MYP | ISIN: US6391931010 | Ticker-Symbol: E10
Tradegate
13.05.26 | 13:08
15,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NAVAN INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NAVAN INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,60015,90014:43
15,60015,90014:43
ratgeberGELD.at
13.05.2026 13:09 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Navan - NAVN: Die Aktie ist auf dem Trip nach oben!

Eng am 9er-EMA!

Weiterhin rote Zahlen, aber Navan (NAVN) - ehemals TripActions - überzeugt mit stabilem Umsatzwachsstum und verbesserter Kostenstruktur!

Navan (NAVN) - US6391931010

Rückblick: Wir fokussieren uns im Chartbild der Navan-Aktie auf die Kursentwicklung nach der Quartalsmeldung vom 25. März. Auffällig ist, dass sich das Wertpapier eng am 9er-EMA hält. Die rote Linie wurde zuletzt mehrfach getestet, die Schlusskurse lagen aber im Zeitraum nach den letzten Earnings stets darüber. Das Halbjahresplus beträgt etwa 8.5 Prozent.

Navan-Aktie: Chart vom 12.05.2026, Kürzel: NAVN Kurs: 18.49 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Trader können beim Überschreiten der Dienstagskerze erste Feeler-Positionen kaufen. Deutlich mehr Schwung dürfte es oberhalb der Widerstandslinie bei 19 USD geben. Als Kursziel visieren wir das Niveau des Börsengangs aus dem Jahr 2025 an.

Mögliches bärisches Szenario

Navan schreibt weiterhin Verluste, insofern ist bei generellen Börsenturbulenzen mit erneuten Abverkäufen zu rechnen. Unser Stop Loss unter den letzten drei Tageskerzen dient als Absicherung.

Meinung

Navan wurde 2015 unter dem Namen TripActions gegründet und konzentrierte sich ursprünglich auf die Verwaltung von Geschäftsreisen, bevor das Unternehmen sein Angebot schrittweise um Zahlungs- und Spesenmanagement erweiterte. Nach dem Börsengang 2025 verlief die Kursentwicklung zunächst enttäuschend, da Zweifel an Wachstum und Profitabilität dominierten. Inzwischen zeigt sich jedoch, dass Navan schneller in Richtung Profitabilität steuert als erwartet, da das Unternehmen seine Kostenstruktur verbessert und gleichzeitig das Umsatzwachstum stabil hält. Besonders das Kerngeschäft rund um Geschäftsreisen und Ausgabenmanagement profitiert von steigender Nachfrage, während Effizienzmaßnahmen und der Fokus auf margenstärkere Bereiche die Verluste zügiger reduzieren, sodass die Gewinnzone früher erreichbar erscheint und sich die Perspektiven für Investoren entsprechend aufhellen. Fazit: Sowohl fundamental als auch charttechnisch könnte Navan die Kurve gekriegt haben.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 4.64 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 53.87 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Navan ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/navan-aktie-frueher-profitabel-als-gedacht/
  • Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.