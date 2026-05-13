Die beliebte Community Reddit nervt mobile User:innen: Wer ausgeloggt ist und öfter auf der Seite vorbeikommt, kann nur mit App weiterlesen. Der Anbieter begründet das mit Bequemlichkeit. Das soziale Netzwerk Reddit testet eine umstrittene Maßnahme: Einzelne iPhone-Nutzer können die Plattform im mobilen Browser nicht mehr verwenden. Eine Einblendung fordert sie auf, die App herunterzuladen - ohne Möglichkeit, das Overlay zu schließen oder zu umgehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n