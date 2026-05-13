FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Werner Eisenmann wertet die Übernahme von Ovo Energy leicht positiv. Der Jahresauftakt sei solide gewesen, schrieb er am Mittwoch nach den Quartalszahlen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ENAG999
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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