Die Allianz-Aktie war zuletzt im Zuge des Dividendenabschlags deutlich zurückgekommen. Nun hat der Münchener Versicherungskonzern seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt, die zu einer positiven Kursreaktion führen. Zeitweise geht es für den DAX-Titel um +2,4% hinauf. Doch sind die Ergebnisse wirklich so stark und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Operativer Gewinn klar über den Erwartungen Im ersten Quartal erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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