Rheinmetall bleibt im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Doch der Konzern verspricht neuen Schub im zweiten Quartal. Er verweist auf einen gigantischen Auftragsbestand. Rheinmetall ist schwächer als erwartet in das Jahr gestartet. Der Rüstungskonzern setzte im ersten Quartal vorläufig rund 1,9 Milliarden Euro um. Analysten hatten im Schnitt mit etwa 2,3 Milliarden Euro gerechnet. Der operative Gewinn lag bei 224 Millionen Euro und blieb damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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