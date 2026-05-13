Mit dem neuen Googlebook will das Unternehmen aus Mountain View den Laptop neu denken. Im Fokus steht der KI-Bot Gemini. Reicht das, um den Platzhirschen Microsoft und Apple gefährlich zu werden? Im Juni 2011 gingen die ersten Chromebooks an den Start. Der Fokus damals: Ein minimalistisches Betriebssystem gewährte Zugriff auf den Chrome-Browser und eine grafische Oberfläche. Die Preise waren klein, die Leistung auch - der Speicher sogar winzig. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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