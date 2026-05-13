LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Die Resultate lägen nur leicht über den Anlegererwartungen, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der verkauften Gebrauchtwagen sei stark gewesen, aber der Bruttogewinn je Einheit (GPU) eher schwach. Vor dem Hintergrund schon gestiegener Erwartungen zieht der Experte ein insgesamt solides Fazit. Der Ton mit Blick auf das zweite Quartal sei nun entscheidend./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2LQ884
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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