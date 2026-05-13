Zürich - Der Flughafen Zürich startet trotz des Iran-Kriegs durch. Im April schossen die Passagierzahlen weiter nach oben. Zudem machten auch die Läden mehr Umsatz. Im April reisten 2,95 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Das ist ein sattes Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit hat die Wachstumsrate nach der leichten Abschwächung durch den Ausbruch der Kriegshandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab