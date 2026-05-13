Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie "frontMIND" zur Bewertung von Tafasitamab (Monjuvi /Minjuvi ) bei der Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms (DLBCL) wurden für die renommierte Plenary Abstracts Session ausgewählt

In Vorträgen und Posterpräsentationen werden neue Daten zu INCA033989 vorgestellt, einem monoklonalen Antikörper, der gegen mutiertes Calreticulin (mutCALR) gerichtet ist, bei Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPN)

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass Daten aus wichtigen Programmen seiner Geschäftsbereiche Hämatologie und Onkologie auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2026 vorgestellt werden, der vom 11. bis 14. Juni 2026 in Stockholm, Schweden, stattfindet.

"Die Bandbreite der Daten, die auf dem EHA-Kongress 2026 vorgestellt werden, unterstreicht den kontinuierlichen Fortschritt unserer Pipeline in den Bereichen Hämatologie und Onkologie sowie unseren Fokus auf die Bereitstellung differenzierter Medikamente für Patienten mit Krebs und hämatologischen Erkrankungen", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, President und Global Head of Research and Development bei Incyte. "Diese Vorträge enthalten Ergebnisse der frontMIND-Studie, die die Zulassungsanträge in den USA und der EU für Tafasitamab (Monjuvi/Minjuvi) bei Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) in der Erstlinienbehandlung stützen. Darüber hinaus belegen die Datenpräsentationen zu INCA033989, die unsere Phase-3-Studien untermauern, den stetigen Fortschritt dieser molekular zielgerichteten Therapie, die das Potenzial hat, die Behandlung von Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPNs) zu revolutionieren."

Zu den wichtigsten Datenpräsentationen auf dem EHA-Kongress gehören:

Plenary Abstract Session

Tafasitamab

Tafasitamab Plus Lenalidomide and R-CHOP for Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL): Results From the Phase 3 frontMIND Study

(Plenary Abstract Session. 13. Juni, 6:00 7:30 Uhr ET [12:00 13:30 Uhr MESZ]. Abstrakt S101.)

Mündliche Präsentationen

INCA033989 (mutCALR)

Mutant Calreticulin-Specific Monoclonal Antibody, INCA033989, is Well Tolerated and Achieves Robust Spleen, Anemia, and Molecular Responses in Patients with Myelofibrosis

(Session: Myeloproliferative neoplasms Clinical. 13. Juni, 11:15 bis 12:30 Uhr EDT [17:45 bis 18:00 Uhr MESZ]. Abstrakt S216.)

Posterpräsentationen

INCA033989 (mutCALR)

Mutant Calreticulin-Specific Monoclonal Antibody, INCA033989, Produces Clonal Molecular Responses that Correlate with Clinical Responses in Patients with MF

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF884)

Mutant Calreticulin-Specific Monoclonal Antibody, INCA033989, is Well Tolerated and Achieves Rapid and Sustained Hematologic and Molecular Responses in Patients with Essential Thrombocythemia (ET)

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS1983)

INCA035784 (mutCALR)

Preclinical Evaluation of INCA035784, a Novel T-Cell-Redirecting Antibody for the Treatment of MutCALR-Driven Myeloproliferative Neoplasms (MPNs)

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF858)

INCA160058 (JAK2V617F)

INCB160058 Selectively Targets JAK2V617F-driven Hematopoiesis in Diverse and Drug-Resistant Models of Myeloproliferative Neoplasms (MPNs)

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF872)

Axatilimab

Assessments of Bone Health Among Patients with Chronic Graft-Versus-Host Disease Receiving Axatilimab in the AGAVE-201 Trial

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF1151)

Axatilimab in Combination with Ruxolitinib in Patients with Newly Diagnosed Chronic Graft-Versus-Host Disease: Updated Safety Analysis of a Randomized, Phase 2 Study

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS2243)

Ponatinib

Efficacy and Safety of Ponatinib in Pediatric Patients With BCR::ABL-Positive Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML): Preliminary Results From the INCB84344-102 Study

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF628)

Ruxolitinib

Longitudinal Analysis of Iron Deficiency Markers in Patients with Polycythemia Vera Enrolled in the Prospective Observational REVEAL Study

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF910)

Risk factors for Progressive Kidney Impairment Among Patients with Polycythemia Vera (PV) are Recapitulated and Treatable in Mouse Models of PV

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF914)

AI-Quantified Bone Marrow Fibrosis and Megakaryocyte Features Correlate With Driver VAF and Outcomes in the MOST MPN Study

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS1961)

Identification of Biomarkers to Predict Disease Progression Via Molecular Analysis of Patients (pts) with Low-Risk Myelofibrosis (MF) Enrolled in the MOST Study

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS1970)

Tafasitamab

Phase 3 inMIND trial of Tafasitamab (Tafa) plus Lenalidomide (Len) and Rituximab (R) in Relapsed/Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL): Analyses of Biomarkers Predictive of Patient (pt) Response

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF1075)

Phase 3 inMIND Study Of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab for Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma: Clinical Characteristics and Outcomes of Patients Receiving Second-Line Treatment

(Postersession 1 12. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PF948)

Phase 3 inMIND Study of Tafasitamab (Tafa) plus Lenalidomide (Len) and Rituximab (R) for Relapsed or Refractory Follicular Lymphoma (R/R FL): Outcomes in Patients With or Without High-risk Factors

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS2048)

Effectiveness and Safety of Chimeric Antigen Receptor T-Cell (CAR-T) Therapy After Tafasitamab (Tafa) in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (R/R DLBCL): A Real-World Study

(Postersession 2 13. Juni, 12:45 13:45 Uhr ET [18:45 19:45 Uhr MESZ], Abstrakt Nr. PS2089)

Weitere Informationen zum EHA-Kongress 2026 finden Sie unter: https://ehaweb.org/connect-network/eha2026-congress.

Über Jakafi (Ruxolitinib)

Jakafi (Ruxolitinib) ist ein JAK1/JAK2-Inhibitor, der von der US-amerikanischen FDA für die Behandlung der Polyzythämie vera (PV) bei Erwachsenen zugelassen ist, die auf Hydroxyharnstoff unzureichend angesprochen haben oder diesen nicht vertragen; Myelofibrose (MF) mit mittlerem oder hohem Risiko, einschließlich primärer MF, MF nach Polyzythämie vera und MF nach essenzieller Thrombozythämie bei Erwachsenen; steroidresistente akute GVHD bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren; sowie chronische GVHD nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren.

Jakafi ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Über Monjuvi (tafasitamab-cxix)/Minjuvi (tafasitamab)

Monjuvi (tafasitamab-cxix)/Minjuvi (tafasitamab) ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer monoklonaler Antikörper, der gegen CD19 gerichtet ist. Tafasitamab enthält eine von XmAb entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen wie die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die Antikörper-abhängige zelluläre Phagozytose (ADCP) vermittelt. Incyte lizenziert von Xencor, Inc. die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab.

In den USA ist Monjuvi von der US-amerikanischen FDA in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) zugelassen.

Monjuvi ist nicht indiziert und wird nicht zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonenlymphom außerhalb kontrollierter klinischer Studien empfohlen.

Darüber hinaus erhielt Monjuvi in den Vereinigten Staaten eine beschleunigte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.

In Europa erhielt Minjuvi (Tafasitamab) von der Europäischen Arzneimittelagentur eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Minjuvi, zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen.

Darüber hinaus ist Minjuvi in Europa in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab für die Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) (Grad 1-3a) nach mindestens einer systemischen Therapie zugelassen.

In Japan ist Minjuvi in Kombination mit Rituximab und Lenalidomid für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom (2L+ FL) zugelassen.

XmAb ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Monjuvi und Minjuvi sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Niktimvo (axatilimab-csfr)

Niktimvo (Axatilimab-CSFR) ist ein in seiner Klasse einzigartiger, den Kolonie-stimulierenden Faktor-1-Rezeptor (CSF-1R) blockierender Antikörper, der in den USA für die Behandlung der chronischen GVHD zugelassen ist, nachdem mindestens zwei vorherige systemische Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg (88,2 lbs) versagt haben.

Im Jahr 2016 erwarb Syndax von UCB die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Niktimvo. Im September 2021 schlossen Syndax und Incyte eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Axatilimab bei cGVHD und allen zukünftigen Indikationen.

Axatilimab wird in Frontline-Kombinationsstudien bei chronischer GvHD untersucht. Eine Phase-2-Kombinationsstudie mit Ruxolitinib (NCT06388564) und eine Phase-3-Kombinationsstudie mit Steroiden (NCT06585774) sind im Gange. Zudem wird Axatilimab in einer laufenden Phase-2-Studie bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose untersucht (NCT06132256).

Niktimvo ist eine Marke von Incyte.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Iclusig (Ponatinib)-Tabletten

Iclusig (Ponatinib) zielt nicht nur auf das native BCR-ABL ab, sondern auch auf dessen Isoformen, die Mutationen aufweisen, welche eine Resistenz gegen die Behandlung bewirken, darunter die T315I-Mutation, die mit einer Resistenz gegenüber anderen zugelassenen Tyrosinkinase-Inhibitoren in Verbindung gebracht wurde.

In der EU ist Iclusig zugelassen für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase, der akzelerierten Phase oder der Blastphase, die resistent gegen Dasatinib oder Nilotinib sind, die Dasatinib oder Nilotinib nicht vertragen und für die eine anschließende Behandlung mit Imatinib klinisch nicht angemessen ist, oder die die T315I-Mutation aufweisen, oder die Behandlung erwachsener Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphoblastischer Leukämie (Ph+ ALL), die gegen Dasatinib resistent sind, die Dasatinib nicht vertragen und für die eine anschließende Behandlung mit Imatinib klinisch nicht geeignet ist, oder die die T315I-Mutation aufweisen.

Incyte hat von Takeda Pharmaceuticals International AG eine exklusive Lizenz zur Vermarktung von Ponatinib in der Europäischen Union und 29 weiteren Ländern, darunter die Schweiz, Großbritannien, Norwegen, die Türkei, Israel und Russland. Iclusig wird in den USA von Millennium Pharmaceuticals, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Takeda Pharmaceutical Company Limited, vermarktet.

Über Incyte

Incyte setzt neue Maßstäbe in der biopharmazeutischen Innovation. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an erstklassigen Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten der nächsten Generation in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Daten, die Incyte auf dem EHA-Kongress 2026 vorstellen wird, zum Fortschritt der Pipeline von Incyte in den Bereichen Hämatologie und Onkologie, zu den Erwartungen hinsichtlich der Zulassungsanträge für Tafasitamab (Monjuvi/Minjuvi), den Fortschritt molekular zielgerichteter Therapien wie INCA033989 und das Potenzial solcher Therapien, die Behandlung von Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien zu revolutionieren, sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von Incyte, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte und Produktkandidaten nachzuweisen; die Eignung der Daten aus klinischen Studien zur Erfüllung geltender behördlicher Standards oder zur Rechtfertigung einer weiteren Entwicklung; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; Marktkonkurrenz, Anforderungen in Bezug auf Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

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