Im Frühjahr 2025 ist in den USA ein 19-Jähriger an einer Überdosis gestorben. Zu dem tödlichen Drogenmix soll ihm ChatGPT geraten haben. Die Eltern des verstorbenen Teenagers haben jetzt Klage gegen Anbieter OpenAI eingereicht. In den USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Familien ChatGPT-Anbieter OpenAI verklagt. Sie machen den KI-Chatbot mitverantwortlich für Suizide ihrer Angehörigen. Das KI-Tool habe die Betroffenen in ihren Suizidgedanken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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