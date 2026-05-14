Die Logistikbranche steht vor einer Zeitenwende. Strengere EU CO2-Limits, volatile Dieselpreise und der Ruf nach nachhaltigen Lieferketten zwingen Spediteure und Hersteller zum radikalen Umdenken. Zwei Technologien versprechen Abhilfe: batterieelektrische Antriebe für Kurzstrecken mit Effizienzen bis zu 90 % und Wasserstoff-Brennstoffzellen für Langstrecken über 800 km dank Betankungszeiten von unter 20 min. Bis Ende 2026 werden Pilotflotten mit Hunderten emissionsfreien Lkw rollen, gefördert durch Milliardeninvestitionen in Ladeinfrastruktur und Wasserstofftankstellen. Diese Förderungen werden langfristig Daimler Truck, Pure One und Ballard Power zu gute kommen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de