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Die Infineon-Aktie hat in den letzten Wochen beschleunigt einen rasanten Anstieg hingelegt (von knapp 38 Euro auf kurzzeitig über 62 Euro), ein frisches 26-Jahreshoch, und Analysten überschlagen sich mit Kurszielen bis 75 Euro aktuell. Klingt gut. Aber genau hier fängt das Nachdenken an. Denn wer jetzt einsteigt, kauft auf einem Niveau, das alles andere als günstig ist. Und wer schon länger dabei ist, fragt sich: Wann nehme ich Gewinne mit? Die Quartalszahlen waren stark, die Prognose wurde angehoben, und das Geschäft mit KI-Rechenzentren läuft. Gleichzeitig hat die Aktie zuletzt nachgegeben, ein Insider hat verkauft, und der Chart sieht aus wie eine Fahnenstange. Was bedeutet das alles? Und was macht eigentlich Trump gerade mit Xi Jinping? Auch das könnte für Infineon relevant werden. Wir schauen uns die Lage genau an.

Starke Zahlen, klare Richtung

Infineon hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sehr solide abgeliefert. Der Umsatz lag bei 3,81 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von ca. sechs Prozent gegenüber dem 2025. Der Gewinn je Aktie ist von 0,18 auf 0,23 Euro geklettert. Besonders die Division Power & Sensor Systems lief richtig rund: 26 Prozent Wachstum auf 1,26 Milliarden Euro Quartalsumsatz, bei einer Marge von über 20 Prozent. Infineon profitiert von zwei starken Trends gleichzeitig. Erstens: KI-Rechenzentren brauchen immer leistungsfähigere Stromversorgung, und genau dort liefert Infineon. Zweitens: Bei softwaredefinierten Fahrzeugplattformen gewinnt das Unternehmen Marktanteile. Die Jahresprognose wurde auf über 16 Milliarden Euro Umsatz angehoben. Den freien Cashflow erwartet das Management bei 1,65 Milliarden Euro, zuvor waren es 1,4 Milliarden. Für das dritte Quartal peilt Infineon rund 4,1 Milliarden Euro an. Trifft das Unternehmen diese Marke, dürfte das die Erwartungen der Analysten weiter nach oben treiben. Dazu kommt ein juristischer Erfolg: Die US-Handelskommission ITC hat ein Import- und Vertriebsverbot gegen den chinesischen GaN-Konkurrenten Innoscience verhängt. Das stärkt Infineons Position in einem Markt, der eng mit Energieeffizienz verknüpft ist, auch wenn das endgültige Wort noch beim US-Präsidenten liegt.

Charttechnik

Wer den Chart der letzten Monate sieht, schaut verwundert und ungläubig. Die Kurve geht fast senkrecht nach oben, klassische Fahnenstange. Solche Bewegungen sind beeindruckend, aber sie enden selten ohne Pause oder Rücksetzer. Anfang Mai markierte die Aktie ein 26-Jahreshoch bei knapp über 62 Euro, danach kam etwas Luft raus. Aktuell notiert der Titel rund fünf Prozent darunter. Im Wochenchart bleibt der langfristige Aufwärtstrendkanal intakt und das Momentum zeigt noch nach oben. Aber der RSI ist mit knapp 75 Punkten schon in der überkauften Zone, und zeigt erste Schwäche. Das ist zwar kein grundlegendes Alarmsignal, aber ein Zeichen zur Vorsicht. Geht man nach der Wellentheorie, so befindet sich die Aktie wohl in einer übergeordneten Welle 3, die dynamischste und stärkste Phase im Aufwärtstrend. Das spricht langfristig für weitere Kursgewinne. Doch kurzfristig sind weitere Gewinnmitnahmen durchaus möglich. Achtung: Ein Insider, Aufsichtsrat Peter Gruber, hat kürzlich Aktien im Wert von rund 618.000 Euro verkauft. Das allein sagt wenig, aber es fällt auf, wenn eine Aktie kurz zuvor stark gelaufen ist.

Was tun?

Wer noch nicht investiert ist, sollte sich die ambitionierte Bewertung gut anschauen. Das KGV liegt über 30, für einen Halbleiterwert mit diesem Wachstumstempo sportlich, aber nicht absolut abwegig. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei knapp 68 Euro, die optimistischsten Häuser wie J.P. Morgan und Jefferies rufen sogar 74 und 75 Euro auf. Wer schon dabei ist und schöne Gewinne eingefahren hat, sollte ernsthaft über Absicherung nachdenken. Ja, man kann bei einer Korrektur zwar unglücklich ausgestoppt werden und danach einen erneuten Anstieg verpassen. Aber es ist meist allemal besser, als zuzusehen, wie die Gewinne wieder wegschmelzen. Einen Neueinstieg hier oben? Sehr riskant. Wer einsteigen will, könnte besser auf eine Konsolidierung warten. Spannend bleibt außerdem, was beim geplanten Treffen von Trump und Xi Jinping passiert, denn angeblich soll eine hochrangige Delegation der wichtigsten US-Konzernchefs mitreisen. Welche Deals dort für die Halbleiterbranche eingefädelt werden könnten, weiß heute noch niemand. Aber es könnte den Kurs in beide Richtungen bewegen. Fazit in einem Satz: Infineon ist operativ stark, charttechnisch überhitzt und fundamental ambitioniert bewertet, wer investiert ist, sichert ab, wer es nicht ist, wartet.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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