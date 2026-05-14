Die Allianz hat am Mittwoch ihre Zahlen für das erste Quartal vorgestellt. Im Gegensatz zu Munich Re am Tag zuvor kamen diese an den Märkten gut an. Die Aktie schloss den gestrigen Handel mit einem Plus von einem Prozent. Doch nicht nur die Märkte, auch die ersten Analysten haben sich die Zahlen zur Brust genommen.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz hat die Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen. • JPMorgan und RBC sehen den Versicherer nach dem starken Jahresstart auf Kurs. • Barclays ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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